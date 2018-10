'Michael' bereikt Florida morgen als orkaan van derde categorie

Orkaan Michael is boven het warme water van de Golf van Mexico uitgegroeid tot een orkaan van de tweede categorie. Gevreesd wordt dat de orkaan krachtiger wordt en morgen de staat Florida bereikt. Ook het westen van Cuba krijgt te maken met Michael.

De orkaan bevindt zich boven het zuidoosten van de Golf van Mexico en verplaatst zich in noordelijke en noordwestelijke richting. Er worden in de orkaan windsnelheden gemeten van 155 kilometer per uur.

Derde categorie

Het National Hurricane Center (NHR) verwacht dat Michael als orkaan van de derde categorie aan land komt en daarna afzwakt. Een orkaan van de derde categorie kan flinke schade aanrichten. In sommige gebieden kan in korte tijd 30 centimeter regen vallen.

Gouverneur van Florida Rick Scott waarschuwde vandaag op een persconferentie dat de "monsterlijke orkaan" enkele uren van Florida verwijderd is. In 35 districten is de noodtoestand afgekondigd. 120.000 mensen hebben te horen gekregen dat ze verplicht moeten vertrekken.