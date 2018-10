Overheidspost via app direct op telefoon of tablet

Wie dat wil, kan voortaan via een speciale app post van de overheid ontvangen op zijn telefoon of tablet. De app biedt toegang tot de 'Berichtenbox' van MijnOverheid. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken ziet het als een belangrijke stap om burger en overheid eenvoudiger te laten communiceren.

De Berichtenbox van MijnOverheid wordt door zo'n 7,5 miljoen mensen gebruikt, maar er zijn veel klachten over. Doordat gebruikers niet dagelijks in deze brievenbus kijken, missen ze soms belangrijke berichten, bijvoorbeeld van de Belastingdienst. En die kan ook niet zien of de post is gelezen.

Knops denkt dat met het nieuwe systeem meer berichten worden geraadpleegd. De app moet met een pincode worden geopend. Gebruikers kunnen post dan meteen lezen en hoeven niet meer op MijnOverheid in te loggen. Het is ook mogelijk om post vanuit de app door te sturen naar een ander e-mailadres. Het is de bedoeling dat de app in de toekomst nog meer functies zal krijgen