Verdachte gearresteerd van moord op Bulgaarse journalist

De Bulgaarse politie heeft een verdachte gearresteerd van de moord op journalist Viktoria Marinova. Volgens de Bulgaarse radio komt de verdachte uit Roemeniƫ en heeft hij een Moldavisch paspoort, maar dat bericht is nog niet bevestigd. Het is niet duidelijk hoe ze hem op het spoor zijn gekomen.

Het lichaam van Marinova werd afgelopen weekend gevonden op de oever van de Donau in haar woonplaats Roese. Ze was gewurgd en waarschijnlijk ook mishandeld en verkracht.

De Bulgaarse politie zei al snel dat er geen aanwijzingen zijn dat haar werk het motief voor haar moord is, maar Marinova berichtte veel over fraude met EU-fondsen in Bulgarije.

Ophef

Ze interviewde in haar tv-programma onder anderen twee journalisten. Die waren opgepakt tijdens hun onderzoek naar de vernietiging van documenten over een fraudeonderzoek.

De moord op Viktoria Marinova veroorzaakte ook internationaal ophef. Verscheidene politici, onder wie minister Blok van Buitenlandse Zaken, hebben de moord scherp veroordeeld.