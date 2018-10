Bobslee Efteling wordt na 34 jaar vervangen door nieuwe achtbaan

Al ruim dertig jaar staat in de Efteling de Bobslee, maar volgend jaar wordt de achtbaan vervangen. In september 2019 wordt op dezelfde plek een nieuwe familie-achtbaan gebouwd.

De Bob werd in 1985 geopend. In een karretje kunnen zes mensen. De achtbaan gaat 60 kilometer per uur. "De Bob is een populaire attractie met een heel eigen karakter", zegt directeur Coen Bertens.

De achtbaan was een tijd dicht, maar vanaf donderdag kunnen Efteling-bezoekers er weer in. "Ik ben blij dat onze gasten vanaf deze week weer rondjes in de achtbaan kunnen maken, juist omdat deze voor kinderen vaak de eerste achtbaanbeleving biedt", zegt Bertens.

De Bob blijft niet lang open. De attractie gaat weg omdat er onderdelen gerepareerd moeten worden die niet meer geleverd worden.

Nieuwe achtbaan

In 2020 komt op de plek van de Bobslee de achtbaan Max & Moritz. Het wordt een dubbele achtbaan, speciaal voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud. De nieuwe achtbaan gaat 15 miljoen euro kosten, meldt Omroep Brabant.

Max en Moritz zijn twee kwajongens uit een Duits beeldgedicht uit 1865. Ze maken hun dorp onveilig doordat ze streken uithalen waar de bewoners de dupe van worden. De Efteling gebruikt het verhaal als inspiratie voor de nieuwe achtbaan.