Witte tijger bijt verzorger dood in Japanse dierentuin

In een dierentuin in de Japanse stad Kagoshima heeft een witte tijger een verzorger gedood. De 40-jarige man werd gisteren met een bloedende nek bewusteloos gevonden in het dierenverblijf.

Nadat de tijger werd verdoofd, kon de verzorger naar een ziekenhuis worden gebracht. Daar overleed hij kort na aankomst.

Werkwijze

Het is niet duidelijk hoe de witte tijger de verzorger heeft kunnen aanvallen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de werkwijze van de dierentuin, waar in totaal vier witte tijgers verblijven.

Het is niet de eerste keer dat een tijger een verzorger doodt. Vorig jaar gebeurde dat nog in een dierentuin in Huntingdon, in Engeland.