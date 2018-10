Op de A15 bij Wadenoijen is een vrachtwagen met een lading shampoo gekanteld. De rechterrijstrook blijft de hele ochtend dicht voor opruimwerkzaamheden. Verkeer in beide richtingen heeft er last van.

Een deel van de lading viel van het viaduct en kwam terecht op het ondergelegen treinspoor. Ook het spoor moet schoongemaakt worden, voorlopig rijden er geen treinen tussen Geldermalsen en Tiel. Naar verwachting beginnen de treinen om 11.30 uur weer te rijden. Nu rijden er stopbussen.