Whisky-verzameling van Zagatti krijgt museum in Sassenheim

De verzameling staat in Sassenheim achter branddeuren en ijzeren hekken, in vitrines met dik glas. Kappen: "Deze verzameling heeft gewoon een enorme waarde. Drie jaar geleden hebben we de collectie gekocht."

"Waarom er zoveel betaald wordt voor whisky? Omdat het uiterst schaars is, het heeft status én sommige mensen hebben momenteel heel veel geld over voor luxe producten." In de collectie onder meer flessen uit 1940. Tijdens de Tweede Wereldoorlog mocht er niet meer gedistilleerd worden, maar hier en daar is er toch een fles te vinden uit 1943 of 1944. "Die zijn van onschatbare waarde."

En dus een fles uit 1843. Zou die whisky nog te drinken zijn? Kappen: "In theorie blijft whisky goed in de fles. Alleen hoe het productieproces er destijds aan toe ging, dat laat zich raden. Deze whisky is nog nooit eerder door iemand geproefd."

Zagatti doet opening

Zagatti zelf doet de opening vandaag van zijn museum in Sassenheim. Maar hij zal de collectie nooit zien. Want het bijzondere aan dit verhaal is dat Zagatti blind is. Hij heeft de unieke flessen nooit kunnen bekijken.