Grote politieactie op bedrijventerrein Nieuwegein

In totaal zijn zes bedrijfspanden en woningen doorzocht. Er is beslag gelegd op de inventaris, voertuigen en boten. Op verschillende plekken in het land zijn vrachtwagens van de groothandel langs de kant gezet door agenten. De auto's en lading zijn voor het onderzoek in beslag genomen.

Professionele hennepteelt

De groothandel wordt ervan verdacht als grootste leverancier in Nederland een belangrijke rol te spelen in de professionele hennepteelt in Nederland en vermoedelijk West-Europa. Bijna alle bedrijven die in het klantenbestand staan zouden actief zijn in de hennepteelt.

De groothandel levert onder meer aan growshops. Of de groothandel ook levert aan de growshop die nu is doorzocht, wilde de politiewoordvoerder niet zeggen.

Het bedrijf zit er niet in het geheim, "maar wat verboden is, is het voorbereiden of vergemakkelijken van grootschalige hennepteelt. Dat is waarom we naar binnen zijn gegaan."

Afgezet

De invallen begonnen om 08.00 uur, meldt RTV Utrecht. Een groot deel van het bedrijventerrein in Nieuwegein werd voor de operatie afgezet.

Grootschalige hennepteelt is strafbaar. Bovendien is sinds 1 maart 2016 ook de voorbereiding of het vergemakkelijken van grootschalige hennepteelt strafbaar gesteld in de Opiumwet.