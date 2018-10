Taiwan houdt referendum over homohuwelijk

De bevolking van Taiwan kan zich volgende maand uitspreken over het homohuwelijk. Er wordt dan een referendum gehouden waarin mensen kunnen bepalen of homo's dezelfde rechten moeten krijgen als hetero's.

Het hooggerechtshof van Taiwan oordeelde vorig jaar dat homo's moeten kunnen trouwen. Het gaf de regering opdracht om binnen twee jaar met een oplossing te komen. Daarmee was Taiwan het eerste Aziatische land dat de deur openzet voor het homohuwelijk.

Tegenstanders van het homohuwelijk dienden in augustus een petitie in die ervoor moest zorgen dat er in elk geval een aparte wet komt voor het homohuwelijk. Dat zou niet moeten worden opgenomen in de bestaande wet over het traditionele huwelijk, vinden ze. Alleen zo kunnen volgens de tegenstanders de 'familiewaarden' worden beschermd.

De kiescommissie vindt nu dat de bevolking zich over deze kwestie moet uitspreken. Het referendum is op 24 november.