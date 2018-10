Apothekers negeren artsen bij medicijnkeuze, kiezen goedkopere variant

Apothekers bepalen vaak zelf welk merk medicijn ze aan een patiënt geven. Zelfs als een arts een specifiek merk voorschrijft, kiezen apothekers in veel gevallen voor een goedkopere variant met dezelfde werkzame stof. Dat blijkt uit een enquête van de Patiëntenfederatie.

Artsen zetten soms een bepaald merk met daarbij de term 'medische noodzaak' op een recept. Dat doen ze als patiënten bijvoorbeeld slecht reageren op het wisselen van merken.

De Patiëntenfederatie hield de enquête onder bijna 2900 mensen die een merkmedicijn kregen voorgeschreven. In 28 procent van de gevallen was het voor patiënten moeilijk het specifieke merk mee te krijgen.

Bijwerkingen

Goedkopere merken leiden volgens de Patiëntenfederatie geregeld tot bijwerkingen en soms werken ze ook minder goed. De federatie noemt het voorschrijven van een alternatieve variant terwijl de arts om een specifiek merk vraagt schandalig.

Apothekers zeggen dat ze niet anders kunnen, omdat ze zich aan besparingsafspraken met zorgverzekeraars moeten houden. Apotheker Aris Prins, die zich namens branchevereniging KNMP bezighoudt met het beleid rond medische noodzaak, zegt in de Volkskrant dat hij negentig procent van de medische-noodzaak-verzoeken afwijst. "Natuurlijk zijn er mensen die baat hebben bij een specifiek merkmiddel, maar dat is een minderheid. Medische noodzaak is de meest gedevalueerde term ooit", zegt hij.

Gedoe

Volgens Prins zetten doktersassistenten soms 'medische noodzaak' op het recept als ze in hun systeem niet de stofnaam van een medicijn kunnen vinden, maar wel het merk. Ook zouden artsen door patiënten onder druk worden gezet om een bepaald merk op het recept te vermelden.

Hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg Marcel Bouvy zegt in de Volkskrant dat de situatie tot gedoe leidt aan de balie bij apothekers. "Mensen denken bij een goedkoper middel dat ze troep krijgen, terwijl elk middel zeer streng wordt gecontroleerd."

Toch vindt hij dat zorgverzekeraars minder rigide moeten vasthouden aan hun richtlijnen. "Als een patiënt een angstaanval krijgt bij alleen al de gedachte aan een nieuw middel, moet je een duurder medicijn accepteren."