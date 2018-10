Ruimtetelescoop Hubble voorlopig offline na technische problemen

Langer in gebruik

Een van de wetenschappers schrijft op Twitter dat Hubble in het uiterste geval ook observaties kan doen met één werkzame gyroscoop, al is dat niet ideaal. Als de kapotte onderdelen niet meer kunnen worden opgelapt, dan wordt een van de twee functionerende gyroscopen uitgeschakeld om energie te besparen.

Op die manier zouden astronomen in ieder geval nog wat langer gebruik kunnen maken van Hubble. Zij zien de telescoop, die in 1990 in een baan rond de aarde werd geschoten, als een van de belangrijkste instrumenten om meer te weten te komen over het heelal.

Overigens staat de opvolger van Hubble ook al een tijd klaar. Na jaren vertraging is het de bedoeling dat de James Webb-telescoop in 2021 wordt gelanceerd.