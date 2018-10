Duits museum beveiligd vanwege Erdogan-kunstwerk

De Duitse politie bewaakt een tentoonstelling in Duisburg vanwege een schilderij met daarop de Turkse president Erdogan met een banaan tussen zijn billen. Het werk heeft geleid tot dreigementen aan het adres van het museum, de Cubus Kunsthalle, en zijn medewerkers, schrijft de Rheinische Post. Ook heeft het Turkse consulaat bij het museum en de gemeente geprobeerd het werk van de muur te krijgen.

Bananen zijn kenmerkend voor graffiti-kunstenaar Thomas Baumgärtel. Het is hem niet specifiek om Erdogan te doen. De zelfverklaard 'bananensprayer' neemt in zijn werk ook andere politiek leiders op de korrel. Zo spuugt Trump een banaan uit zijn mond en berijdt de Noord-Koreaanse leider Kim een raket vermomd als banaan.

De afbeelding van Erdogan leidde in februari ook tot problemen bij een kunstbeurs in Karlsruhe. Toen besloot een galeriehouder het werk te verwijderen na druk van buitenaf.

Niet bang

De directeur van de Kunsthalle wil het werk gewoon laten hangen. Wel is zij geschrokken van de dreigementen, zegt zij tegen de Rheinische Post. "De intensiteit van de haat baart me zorgen", zegt Claudia Schäfer tegen de krant. De directeur vindt het "ongelooflijk dat veel mensen het werk zien als laster over Turkije. Er is geen onderscheid meer tussen de Turkse mensen en het gedrag van een dictatoriaal heerser".

De kunstenaar is niet verbaasd over de ophef. Zijn werk is immers "bedoeld als provocatie". Baumgärtel stelt voor ook de reacties tentoon te stellen. "Je moet niet bang zijn voor bedreigingen."