Reuzenrad-oorlog barst los: Newcastle en Dubai jagen op records

Momenteel is de London Eye nog het hoogste reuzenrad van Europa met een hoogte van 135 meter. Millennium wheel, zoals de attractie ook wel wordt genoemd, staat op een vierde plek wereldwijd. Het hoogste reuzenrad van de wereld staat in Las Vegas. Die is 167,6 meter hoog. Nederlandse raden komt niet voor in de wereldwijde top-10. Het rad op de pier in Scheveningen, met ruim 50 meter, is daarvoor niet hoog genoeg.