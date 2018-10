'Prachtig nazomerweer' op komst, lokaal kans op 25 graden

Er zijn opnieuw warme dagen op komst. Dinsdag wordt het al een paar graden warmer dan vandaag. En woensdag kan het in Limburg plaatselijk zelfs 25 graden worden. "We hebben een paar echte nazomerdagen voor de boeg", zegt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert.

De eerste twee dagen wordt het overwegend helder en zonnig. Naarmate de week vordert, stijgt de maximumtemperatuur met uitzondering van een klein dipje op vrijdag.

'Boven onze stand'

Op dinsdag wordt het zo'n 18 graden aan de kust tot 22 in het binnenland. Woensdag een paar graden warmer. Lokaal is in het zuiden zelfs 25 graden mogelijk. Normaal voor deze tijd van het jaar is een graad of 16. "We leven ruim boven onze stand", meldt Weerplaza, dat spreekt van prachtig nazomerweer.