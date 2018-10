Muurschilderingen Kuifje-tekenaar Hergé dreigen te verdwijnen

Maar of ook toeristen er tegen die tijd naar kunnen kijken? Waarschijnlijk niet. "Deze school is privé-terrein", zegt Paul Leblanc, de schooldirecteur. "We hebben hier gewoon onze lessen, we kunnen toeristen niet iedere dag ontvangen. Misschien een paar keer per jaar op open-monumentendagen, maar dat is het maximaal haalbare."

Fresco-ontdekker Scaillet zou daar al lang blij mee zijn. Nu lopen er nog elke week kinderen langs de fresco's. Als hij de foto's van tien jaar geleden, naast de fresco's van nu legt, ziet hij de extra beschadigingen. "Je kunt er weinig aan doen. Het zijn kinderen, die kun je wel vragen om voorzichtig te zijn, maar dan nog zal er wel eens wat mis gaan."