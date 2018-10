Kimberly was zwerfjongere: ik had een schuld van 20.000 euro

"Je merkt pas hoe belangrijk een eigen plek is, als je er een hebt", zegt Kimberly (28), terwijl ze de poes aait die om aandacht komt bedelen. Ze weet waar ze het over heeft. Vier jaar lang zwierf Kimberly rond zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze had gelukkig genoeg vrienden bij wie ze een tijdje terecht kon, dus slapen op straat is haar bespaard gebleven. "Het is zo fijn om thuis te komen en dan je eigen plek te hebben, je eigen zelfstandigheid. Van hieruit kun je iets opbouwen."

Kimberly is een van de jongvolwassenen die vandaag met staatssecretaris Blokhuis van Welzijn een gesprek heeft. Het thema: zwerfjongeren, ofwel jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats. Volgens de jongste schatting zijn er daar 12.400 van in Nederland. Blokhuis wil van de jongeren weten wat de overheid kan doen om hen te helpen.

Daar heeft Kimberly uitgesproken ideeën over. Maar ze wil eerst een misverstand uit de weg ruimen. Zwerfjongeren hebben het niet aan zichzelf te wijten dat ze dakloos worden omdat ze niet van alcohol of drugs af kunnen blijven, legt ze uit. Voor de meesten is het pure pech. Zoals voor haar. Door problemen thuis werd Kimberly op jonge leeftijd uit huis geplaatst en kwam terecht in de jeugdzorg.