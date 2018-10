Harde energietransitie kan financiële sector 160 miljard euro kosten

De overgang naar een energievoorziening met een veel lagere uitstoot van broeikasgassen kost de financiële sector tientallen miljarden als het schoksgewijs en abrupt verloopt. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) verliezen banken, verzekeraars en pensioenfondsen ongeveer tussen de 50 en 160 miljard euro door hun blootstelling via beleggingen en financieringen. Bovendien raakt een harde energietransitie niet alleen CO2-intensieve bedrijven maar via de productieketens de hele economie, schrijft DNB in het halfjaarlijks rapport over de financiële stabiliteit.

"De energietransitie gaat grote impact hebben op onze economie en financiële instellingen en hoe geleidelijker die transitie zich kan voltrekken, hoe beter het is voor de financiële stabiliteit", aldus bankpresident Klaas Knot. "Hoe langer we wachten en daardoor hoe meer schoksgewijs we alsnog versneld deze transitie zullen moeten vormgeven, hoe groter de potentiële schade voor financiële instellingen is."

Scenario's

DNB heeft als een van de eersten een stresstest met een viertal scenario's ontwikkeld waarmee de impact van een abrupte energietransitie in kaart wordt gebracht. In een eerste scenario met een 'beleidsschok' voeren overheden beleid op het beperken van de CO2-uitstoot. Een verhoging van de belasting op CO2-uitstoot naar 100 dollar per ton kost 111 miljard.

Een tweede scenario gaat uit van een 'technologieschok' waarbij plotse technologische doorbraken het aandeel hernieuwbare energie verdubbelen, met veel zonne- en windparken. Hierdoor blijven de verliezen beperkt tot 48 miljard euro.

Bij een 'dubbele schok', het scenario waarin beleidsschok en technologieschok gecombineerd worden, leidt tot het grootste verlies, 159 miljard euro.

Bij het vierde scenario, de 'vertrouwensschok', wordt de impact van blijvende onzekerheid en onduidelijkheid berekend. Consumenten en producenten vrezen de betaalbaarheid van maatregelen, gaan daardoor minder investeren en besteden. De kosten van dit scenariobedragen bijna 100 miljard euro.