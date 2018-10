'Duizenden banen op de tocht door verbod verkooptelefoontje'

Geeske te Gussinklo, directeur van brancheorganisatie Klantenservice Federatie, had liever dat de regulering aan de markt was overgelaten. "Maar we konden en wilden ook niet om de irritatie bij consumenten heen", zegt ze op NPO Radio 1.

"Daarom hebben we diverse voorstellen gedaan in goede gesprekken met het ministerie. Dit is de uitkomst daarvan. Het is nu aan bedrijven die ingericht zijn om via dit kanaal klanten te werven andere strategieën te bedenken. Dat vraagt om wat meer inventiviteit."

'Maatregel voor de bühne'

Fu Man, directeur van telemarketingsbedrijf i-Calling in Rotterdam, vindt het voorstel van Keijzer vooral een maatregel voor de bühne. Volgens hem is 'koud bellen', zoals het ongevraagd telefonisch benaderen van mensen heet in telemarketingsjargon, al een tijdje uit de gratie in zijn wereld. Met zijn bedrijf belt hij vooral nog voor bedrijven naar bedrijven en worden consumenten enkel nog gericht benaderd.