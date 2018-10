Anbang kijkt naar verkoop van verzekeraar Vivat

De Nederlandse verzekeraar Vivat wordt mogelijk verkocht. De Chinese eigenaar Anbang wil de komende tijd onderzoek doen naar de verkoop van de verzekeraar.

Onder Vivat valt Reaal en ook de levensverzekeraar Zwitserleven. Samen hebben deze verzekeringsmerken zo'n 2,3 miljoen klanten.

Sinds 2015 is Vivat in handen van het Chinese Anbang en daar gaat het begin dit jaar mis. De Chinese eigenaar staat in eigen land sinds het voorjaar onder curatele. De topman Wu Xiaohui werd opgepakt voor fraude en corruptie. De Chinese staat legde beslag op zo'n 1,4 miljard euro van zijn vermogen.

Anbang liet daarom voor de zomer al weten al hun takken onder loep te willen nemen voor een mogelijke verkoop, maar nu is duidelijk dat er ook specifiek naar Vivat wordt gekeken. Anbang wil alle opties openhouden. Zo wordt er ook gekeken naar de optie om een deel van de aandelen te verkopen en niet gelijk alle of het merendeel van de aandelen.

Mogelijke kopers

In de verzekeringssector wordt al langere tijd rekening gehouden met de verkoop van Vivat. Verzekeraars zoals Aegon en ASR worden genoemd als potentiële kopers. Beide verzekeraars lieten bij de presentatie van hun halfjaarcijfers al weten geïnteresseerd te zijn in Vivat.

Klanten van Vivat zullen niks merken van het onderzoek naar een mogelijke verkoop. Zelfs als de verzekeraar verkocht wordt zal dit volgens Vivat geen financiële gevolgen hebben voor hun verzekerden. "Klanten behouden altijd hun recht en plichten in geval van een verkoop."