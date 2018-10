Een man die vanmorgen door Emmeloord liep met messen, is door de politie neergeschoten. Daarna is hij aangehouden.

Rond 07.30 uur meldden meerdere buurtbewoners dat ze een man met messen op straat zagen lopen. De politie loste eerst een waarschuwingsschot, daarna is de verdachte in zijn been geschoten, schrijft Omroep Flevoland. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Dat is gebruikelijk als een agent heeft geschoten.