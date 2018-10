Australiërs willen Sydney Opera House niet als billboard

"Het is geen billboard", liet directeur Louise Herron van het Sydney Opera House verontwaardigd weten. Ze is wel bereid de kleuren van de derby te gebruiken, maar past voor uitgesproken commerciële boodschappen. Volgens haar past dat niet bij de aard van het gebouw en komt de status als Werelderfgoed in gevaar door commercialisering.

De regering van de deelstaat New South Wales, eigenaar van het gebouw, drukt het plan echter door, met steun van de Australische premier Morrison. "Waarom doet men zo moeilijk", vroeg hij zich af. "Dit is een van de grootste evenementen van het jaar. Waarom gebruiken we dan niet het grootste billboard dat we hebben?"

"Er wordt toch niets op geschilderd? Het zijn een paar lichtjes voor een korte tijd. En de hele wereld krijgt het te zien."

'Hypocriet'

In het verleden zijn er wel vaker beelden op het Sydney Opera House geprojecteerd, zoals kunstinstallaties en kleuren van sportevenementen. Ook projecteerde Samsung, sponsor van het gebouw, er foto's op bij de presentatie van een nieuwe smartphone.