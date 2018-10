Referendum homohuwelijk Roemenië ongeldig door lage opkomst

In Roemenië is het referendum over een grondwetswijziging om het homohuwelijk tegen te houden, mislukt. De vereiste opkomst van 30 procent is bij lange na niet gehaald. In twee dagen tijd ging slechts 20 procent van de ruim 18 miljoen kiesgerechtigden stemmen.

Roemeense stellen van hetzelfde geslacht kunnen nu al niet trouwen. Om er zeker van te zijn dat dat in de toekomst niet verandert, had de Coalitie voor de Familie, een samenwerkingsverband van religieuze en conservatieve groeperingen, het referendum georganiseerd. In de wet wordt het huwelijk nu "een verbintenis van echtgenoten" genoemd. De Coalitie voor de Familie wilde dat dat werd vervangen door "een verbintenis tussen man en vrouw".

Tegenstanders zeiden dat de sociaaldemocratische regeringspartij PSD alleen maar toestemming heeft gegeven voor het referendum om de aandacht af te leiden van de grootschalige corruptieschandalen waar de partij in is verwikkeld. Tegen het referendum, dat nadrukkelijk werd gesteund door de machtige orthodoxe kerk in Roemenië, is fel geprotesteerd door lhbt-organisaties in Roemenië zelf en in het buitenland.