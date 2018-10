Noord-Korea's 'cyberzwaard' roofde 'honderden miljoenen' van banken

De digitale wereld blijkt een goudmijn voor het regime in Pyongyang. Het land maakt software voor encryptietechnologie, gezichtsherkenning en vingerafdrukscanners en verkoopt het over de hele wereld, bleek uit een rapport dat gepubliceerd werd in mei.

"De verkoop gebeurt via in buitenlanden geregistreerde bedrijven, die er nadrukkelijk niet Noord-Koreaans uitzien", zegt hoogleraar Koreastudies Breuker. Nietsvermoedende bedrijven die de Noord-Koreaanse software aanschaffen, zijn vervolgens een makkelijke prooi. "Het maakt het installeren van kwetsbare code wel zo makkelijk."

Het communistische regime leidt al sinds de jaren 90 mensen op tot cybersoldaat. Die zijn ondergebracht bij het zogeheten Bureau 121. Dat bureau telt inmiddels zeker 1700 gespecialiseerde hackers, schrijft Breuker in zijn boek De BV Noord-Korea (2018).

APT38

De afgelopen week werd in de VS dus alarm geslagen over de digitale slagvaardigheid van Noord-Korea. De aan dit land gekoppelde hackgroep APT38 heeft geprobeerd 1,1 miljard dollar te stelen van banken in vier jaar tijd. Internetbeveiligingsbedrijf FireEye baseert zich op eigen data. Daaruit zou blijken dat er honderden miljoenen daadwerkelijk zijn buitgemaakt. Een exact aantal werd niet genoemd.