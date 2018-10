Hardloper vindt gedumpt leeuwtje in weiland Tienhoven

Het welpje is opgevangen door de Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Daar wordt hij verder onderzocht en krijgt hij te eten. "Hij is heel erg gestresst, wat niet zo gek is als je weet dat ie langs de weg is gevonden", zegt een medewerkster van Landgoed Hoenderdaell.

De Stichting Leeuw werd vanmorgen gebeld door de NVWA. Directeur Robert Kruijff ging met een busje naar het weiland om het welpje op te halen. Het dier zat in een hondenbench langs een fietspad. Een verdoving was niet nodig. De bench is in het busje gezet en zo is hij naar Anna Paulowna gebracht.

Kruijff vermoedt dat het welpje zo'n vijf maanden oud is. "Hij lijkt gezond en is niet ondervoed. Hij zit nu bij ons in quarantaine en heeft heel veel rust nodig." Het leeuwtje zit daarom in een ruim verblijf. "We laten hem even één op één met de verzorger. Ze gaan hem nu proberen vaste stukjes vlees te voeren."

De Stichting Leeuw vangt voornamelijk circusdieren op. De stichting heeft ook ervaring met de verzorging van leeuwenwelpjes.