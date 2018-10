Twee doden bij ongeluk A44 bij Nieuw-Vennep

De politie heeft een man aangehouden die na het ongeluk was weggerend. Hij was de chauffeur of een inzittende van een van de auto's.

Volgens de politie hoeft dit niet te betekenen dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. De man kan ook in shock zijn geraakt. Hij is in een weiland aangehouden, omdat hij de plaats van het ongeluk heeft verlaten.

Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting Amsterdam. Die is in verband met het onderzoek afgesloten.