NOS-presentator en oud-RVD-chef Eef Brouwers overleden

Oud-NOS-journalist en oud-topman van de Rijksvoorlichtingsdienst Eef Brouwers (79) is overleden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden dat werd ingelicht door de familie van Brouwers.

Brouwers werkte in de jaren 70 en 80 als journalist bij onder andere de NOS. Hij was van 1973 tot 1977 presentator van het NOS-Journaal en van Studio Sport. Van 1977 tot 1982 was Brouwers hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden, de voorloper van het Dagblad van het Noorden.

Ophef

In 1983 zei Brouwers de journalistiek vaarwel en werd hij hoofd voorlichting bij Philips. Midden jaren 90 trad Brouwers aan als directeur-generaal bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Als woordvoerder van zowel de premier (tweemaal Wim Kok en tweemaal Jan-Peter Balkenende) als het koninklijk huis kreeg hij in die periode te maken met de ophef rondom Jorge Zorreguieta, prinses Mabel en prinses Margarita.

Brouwers bleef tot 2004 bij de Rijksvoorlichtingsdienst, daarna trad hij op als media-adviseur van het Nederlands elftal in de aanloop naar het Europees Kampioenschap voetbal in Portugal.