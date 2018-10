Protesten en wantrouwen in de politiek overschaduwen verkiezingen Bosnië

Tijdens de oorlog was in Podgora een van de frontlinies waar Servische troepen en het Bosnische leger elkaar bevochten. Toen de oorlog in 1995 eindigde lag het dorp in puin. Meer dan twintig jaar later zijn tientallen huizen nog steeds verlaten en kapotgeschoten.

"In de afgelopen 23 jaar is hier geen enkele investering geweest," zegt Hamdija, gepensioneerd bouwvakker. Aan de verwoeste huizen zijn ze inmiddels gewend, maar het gebrek aan infrastructuur is waar de dorpelingen het meest last van hebben. "De riolering hebben we zelf maar aangelegd en betaald," zegt Hamdija. "Toen het geld op was moesten we stoppen. De helft van het dorp heeft nog geen fatsoenlijke riolering." Ze leggen de schuld bij de regerende politiek partijen die zich meer bezig houden met nationalistische thema's dan met het uitvoeren van concreet beleid.

De politiek in Bosnië is overwegend langs etnische lijnen ingericht. Bosniakken stemmen op Bosniak-partijen, Kroaten op Kroatische en Serviërs op Servische partijen. Podgora is een Bosniak-dorp, maar zelfs de 'eigen' Bosniak-partijen hebben het daar verbruid, zegt Hamdija. "Het maakt ons niet uit wie aan de macht is, een Bosniak, Serviër of Kroaat. "Als ze maar wat doen, voor het hele land," zegt hij. "Voor Bosnië als geheel."

Podgora werd een symbool voor veel andere plekken in Bosnië waar de wederopbouw stagneert door economische en politieke wanorde.