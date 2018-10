Telefoon Fraudehelpdesk roodgloeiend door afpersmail pornosite

De Fraudehelpdesk wordt druk gebeld door mensen die klagen over een afpersmail. In die boodschap dreigt de onbekende afzender beelden te publiceren van bezoekers van een pornowebsite terwijl ze bij de beelden masturberen. "Gooi de mail weg. Betaal niet. Niets wijst er op dat er écht beelden zijn", zegt Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk.

In maart ontvingen bezoekers van pornowebsites een soortgelijke mail. Toen eiste een afperser 500 euro om te voorkomen dat er heimelijke opnames van de bezoekers gepubliceerd zouden worden. Gisteren werd de nieuwe mail verspreid waarin 1000 euro wordt geëist.

Inspelen op gevoel van schaamte

Zowel in Friesland als in Groningen leidt de nieuwe golf van mails tot veel telefoontjes naar de politie, meldt RTV Noord. Maar de meeste mensen bellen naar de Fraudehelpdesk, waar de telefooncentrale volgens Wijngaarde "op tilt" sloeg. Er zijn honderden meldingen binnengekomen. "De ervaring leert dat ongeveer tien procent van de mensen die zo'n afpersmail krijgt, ons belt. Het gaat dus om heel veel mensen", zegt ze. "Zeker in dit geval zal lang niet iedereen zich melden, omdat de afperser inspeelt op een gevoel van schaamte."

Wat de mail volgens Wijngaarde "extra geniepig" maakt is dat hij verstuurd lijkt te zijn vanaf het mailadres van de ontvanger. "Als je 'm dan krijgt, geeft dat het gevoel dat je computer gehackt is. Maar dat is niet zo! Het is een trucje", aldus de woordvoerster van de Fraudehelpdesk.

Anonieme bitcoinrekening

Volgens Wijngaarde is de afzender van de afpersmails vrijwel niet te achterhalen. In de mail staat een aantal spelfouten, maar dat zegt weinig. De afzender maakt gebruik van een anonieme bitcoinrekening; ook dat biedt geen aanknopingspunten.

De Fraudehelpdesk adviseert niet te betalen en de mail weg te gooien. Wijngaarde wijst erop dat nog nooit beelden zijn opgedoken. Hoogstwaarschijnlijk beschikt de afperser niet over beeldmateriaal.