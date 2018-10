Donorkinderen naar rechter om identiteit spermadonors te achterhalen

Donorkinderen starten een rechtszaak tegen ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en MC Kinderwens in Leiderdorp om de identiteit van twee spermadonoren te achterhalen. Dat schrijft het AD. Ze eisen dat de ziekenhuizen gegevens openbaar maken over twee donoren die in de jaren negentig hun sperma aan alleenstaande en lesbische vrouwen gaven.

Destijds vonden de donoren het goed dat hun donorkinderen vanaf hun zestiende contact konden opnemen. Maar toen in 2004 de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (WDKB) werd aangenomen, die anoniem doneren verbiedt, veranderden ze hun status naar "anoniem". De donorkinderen en de ouders zijn destijds niet over die wijziging ingelicht.

A-donor

Tot 2004 kon een donor ervoor kiezen anoniem te blijven als A-donor of bekend te worden als B-donor. Met de invoering van de nieuwe wet werd anoniem doneren verboden, omdat elk kind recht heeft op informatie over zijn of haar afstamming.

Ziekenhuis Rijnstate vindt de switch van de donoren ethisch niet kunnen, maar zegt dat het juridisch aan handen en voeten gebonden is. De wet gaf ruimte om met terugwerkende kracht toch een anonieme donor te worden.