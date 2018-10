Waar kan die 1,9 miljard van de dividendbelasting straks heen?

Nadat Unilever gisteren bekend had gemaakt het hoofdkantoor toch niet naar Rotterdam te verhuizen, besloot het kabinet het hele pakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven nog eens tegen het licht te houden. Centraal punt daarvan is de afschaffing van de dividendbelasting: een omstreden maatregel, die lang werd verdedigd maar nu waarschijnlijk niet doorgaat. Maar dat is niet het enige.

Bij het totaalpakket horen ook de verlaging van de vennootschapsbelasting en de vermindering van de lasten voor het midden- en kleinbedrijf. De kleine 2 miljard euro die wordt bespaard als de dividendbelasting niet afgeschaft wordt, gaat waarschijnlijk naar bedrijven. Maandag gaan de onderhandelingen daarover van start, want als de plannen voor volgend jaar nog moeten worden aangepast, is er haast bij.

Niet naar zorg of onderwijs

"Politieke partijen roepen nu heel hard dat het geld naar zorg of onderwijs moet, maar ik weet niet of dat wel kan", zegt Arjo van Eijsden, fiscalist bij accountantskantoor EY. Het meest voor de hand liggende en meest eenvoudige alternatief is volgens hem om het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren. Dat kan door de vennootschapsbelasting te verlagen, de belasting die bedrijven over de winst betalen.

In de huidige kabinetsplannen gaat dat tarief al stapsgewijs omlaag, van 25 procent naar 22,25 procent in 2021. Voor bedrijven die niet meer winst maken dan 200.000 euro daalt het van 20 naar 16 procent. Die verlaging zou dus groter kunnen worden. Daarmee duikt Nederland onder het Europese gemiddelde van ruim 23 procent. Landen als Ierland en Hongarije zitten daar overigens al ver onder.

Bot middel

Ook Jaap Koelewijn, hoogleraar financiën aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen, ziet het omlaag brengen van de vennootschapsbelasting als mogelijkheid, maar noemt het ook "een bot middel".

Volgens Koelewijn heeft Nederland nu al een relatief goed fiscaal vestigingsklimaat. Het kabinet kan volgens hem beter iets doen aan de lastenverzwaring voor ondernemers, die het met bijvoorbeeld de verhoging van de btw nu doorvoert.

Dat zit wel in een ander belastingpakket dan de dividendbelasting, maar "onder druk wordt alles vloeibaar". Dat blijkt volgens Koelewijn nu ook al met het heroverwegen van de afschaffing van de dividendbelasting. Ook zou het geld dat waarschijnlijk vrijkomt, gebruikt kunnen worden voor vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Belasting eigen bedrijf

Volgens Van Eijsden is het ook mogelijk dat het belastingtarief in box 2 minder wordt verhoogd. Dat is belasting die iemand betaalt die een belang van minimaal 5 procent in een bedrijf heeft (bijvoorbeeld in de vorm van aandelen of stemrecht). Over inkomsten uit zo'n belang, zoals uitgekeerd dividend of de winst als je aandelen verkoopt, moet belasting worden afgedragen.

Door de belasting op aanmerkelijk belang minder te verhogen kunnen volgens Koelewijn mensen met een eigen BV minder belast worden. Deze groep wordt in de huidige plannen hard geraakt, denk aan de de ondernemer die zichzelf dividend uitkeert.

Nieuwe aftrekpost voor bedrijven

Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam, heeft een heel andere suggestie voor het kabinet.

Hij stelt voor om voor bedrijven een aftrekpost te creëren voor de kosten die gemaakt worden voor investeringen met eigen vermogen. Dat zijn bijvoorbeeld kosten die worden gemaakt bij het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders.