Operazangeres Montserrat Caballé (85) overleden

De Spaanse operazangeres Montserrat Caballé is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het ziekenhuis in Barcelona waar ze is gestorven. Caballé, wier gezondheid haar hele leven broos was, was al langere tijd ernstig ziek.

Caballé was bij het grote publiek vooral bekend van het nummer Barcelona dat ze samen met Queen-frontman Freddie Mercury zong. Het duet werd op haar verzoek in 1987 geschreven door Mercury, die een groot bewonderaar van haar was en haar een jaar eerder voor het eerst had ontmoet.

Olympische Spelen

Na die ontmoeting vroeg het IOC Caballé te zingen voor de Olympische Spelen van 1992 in haar stad. Ze nam daarop weer contact op met Mercury, die vervolgens 'Barcelona' produceerde. Het werd behalve het thema van de Olympische Spelen ook de openingssong van het gelijknamige album dat Mercury samen met Caballé maakte.

Het lied was zowel in 1988 als 1992 een hit. Vorig jaar stond het in de Top2000 van NPO Radio 2 op plek 211.

Staande ovatie

Cabellé gold al sinds de jaren zestig als een van de beste operazangeressen ter wereld. Ze was zowel in staat zeer zacht te zingen als een enorm volume te bereiken en kon daar ook zeer snel tussen schakelen. Ook kon ze sommige noten wel twintig maten lang vasthouden.

In 1965 brak ze internationaal door, toen ze als invaller Donizetti's opera Lucrezia Borgia moest zingen in New York. Hoewel het haar eerste optreden was in de belcanto-stijl en ze maar een maand de tijd had om het stuk te leren, kreeg ze een staande ovatie die 25 minuten lang aanhield. Door dat optreden werd ze in een klap wereldberoemd.

Ze had tientallen jaren een zeer druk schema, waarin ze over de hele wereld onder meer Verdi, Rossini en Donazetti zong, maar ook onder meer aria's van Mozart.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft op Twitter verdrietig gereageerd op het nieuws van het overlijden van de zangeres. "Ze was een geweldige ambassadeur voor ons land. Haar stem en haar liefde zullen ons altijd bijblijven."