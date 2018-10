Schilderij Banksy vernietigt zichzelf direct na verkoop

Een schilderij van de Britse kunstenaar Banksy heeft zichzelf op een veiling in Londen vernietigd direct nadat het voor omgerekend bijna 1,2 miljoen euro was afgehamerd.

Het schilderij 'Meisje met ballon' was geschat op een waarde van zo'n 300.000 euro, maar doordat verschillende partijen tegen elkaar op boden, ging de prijs daar ver overheen. De koper was een telefonische bieder. Na de verkoop versnipperde het schilderij zichzelf, kennelijk door een ingebouwd mechanisme.

"Gebanksied"

Sotheby is ervan overtuigd dat het een grap van de kunstenaar is. "We zijn gebanksied", zei directeur Alex Branczik. Sotheby gaat nu uitzoeken wat het betekent voor de verkoopovereenkomst.

Het is gebruikelijk dat het veilinghuis een kunstwerk terugneemt als het beschadigd raakt op een moment dat het er nog verantwoordelijk voor is. In dit geval kan echter juist het feit dat het versnipperd is, de waarde verhogen.

Straatkunst

Banksy, die ook veel graffiti en andere straatkunst maakt, gebruikt veel vaker het beeld van een meisje dat een hartvormige ballon loslaat.

Het veilinghuis had het schilderij in 2006 zelf gekocht van het bedrijf dat altijd namens Banksy optreedt. De ware identiteit van de kunstenaar is niet bekend. Het is ook niet bekend of de kunstenaar zelf bij de veiling aanwezig was om het vernietigingsmechanisme in werking te stellen.