Bill en Hillary Clinton bezoeken Oktoberfest in München

Bill en Hillary Clinton hebben het Oktoberfest in de Duitse stad München bezocht. De oud-president van de Verenigde Staten en de voormalige presidentskandidate werden gisteravond door een grote groep agenten naar een biertent geleid.

De twee arriveerden in een zwarte wagen met geblindeerde ramen. Toen ze uitstapten, zwaaiden ze kort naar het publiek en daarna verdwenen ze in de biertent die populair is onder beroemdheden.

De oud-president had zich voor de gelegenheid in een traditionele lederhose gestoken. Hillary droeg geen dirndl.

Bill Clinton was van 1993 tot 2001 president van de Verenigde Staten. Later deed Hillary ook een gooi naar het presidentschap, maar zij verloor de verkiezingen in 2016 van Donald Trump.