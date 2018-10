Schoolfoto's fotoshoppen: puistjes bewerken oké, maar flaporen niet

Op veel scholen is het weer tijd voor de jaarlijkse schoolfoto. Maar wat leuks aantrekken en glimlachen is tegenwoordig vaak niet meer genoeg. Ouders hebben steeds meer eisen voor de schoolfoto, merken fotografen. Vaak wordt er nog even gefotoshopt voor een mooi eindresultaat.

"We zetten hem sowieso altijd mooi op kleur", vertelt Kim Miegies van Schoolfoto.nl aan het NOS Jeugdjournaal. "Zodat de kinderen een beetje een fris gezicht hebben. Daarna shoppen we de groepsfoto, zodat alle kinderen hun ogen open hebben. Met de technologie van deze tijd is dat ook een must. En we doen er altijd een lichtfiltertje over zodat iedereen een mooie uitstraling heeft."

Maar soms vragen ouders om verder te gaan met de bewerkingen. "Ouders bellen ons geregeld met vragen of er wat gefotoshopt kan worden, zoals puistjes in het gezicht. Of bulten op hun hoofd omdat ze net gevallen zijn, of een pluk haar die net opzij staat. Dat soort vragen."

De fotobedrijven gaan de puistjes niet uit eigen beweging al wegfotoshoppen, maar als ouders erom vragen doen ze dat wel, zegt Miegies. "Als het kan, doen we het."

Op de John F. Kennedyschool in Dordrecht gingen kinderen vandaag op de schoolfoto voor een greenscreen: