Pegida-aanhangers bekogeld in Utrecht, betoging afgebroken

De voorzitter van de Ulu-moskee heeft tijdens de ongeregeldheden geprobeerd met een megafoon de menigte tot kalmte te manen. Na afloop zei hij dat het uit de hand liep door provocaties door Wagensveld.

"Hij deed uitspraken die die jongens tot op het bot heeft geraakt. We hadden van tevoren nog afspraken met die jongens gemaakt en ze hadden beloofd niks te doen", zegt voorzitter Aydemir. "Dat ging goed tot die man van Pegida over de profeet Mohammed begon. Dat is een gevoelig punt, dat had hij nooit moeten doen."

Aydemir zegt dat hij op voorhand niet tegen de demonstratie was. "We leven in een vrij land, iedereen mag demonstreren. Maar ik vind dat Pegida de fatsoensnormen overschreden heeft. Het enige dat zij willen is provoceren. Ervoor zorgen dat jongeren vanuit emotie verkeerde dingen doen, zodat zij op Facebook kunnen schrijven: zie je nou wel."

Afgelopen zomer wilde Pegida bij dezelfde moskee varkensvlees roosteren. Die demonstratie werd verboden omdat werd gevreesd voor de openbare orde.