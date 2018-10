Ruim tien jaar cel voor Duits 'martelechtpaar'

De twee lokten gedurende enkele jaren zeker acht vrouwen naar hun boerderij in Höxter met advertenties die zij op het internet plaatsten. Ze hielden de vrouwen wekenlang gevangen en martelden hen. Twee vrouwen stierven aan hun verwondingen. Het lichaam van een van hen werd in kleine stukken gehakt en verbrand in de open haard.

De twee werden in 2016 opgepakt nadat zij een ambulance hadden gebeld voor het laatste slachtoffer. De ernstig mishandelde vrouw overleed in het ziekenhuis.

Schuldig

Tijdens het ruim twee jaar durende proces probeerden de vrouw en haar ex-man vooral elkaar de schuld te geven. Ze wezen elkaar aan als het brein. Vlak voor de uitspraak bood de vrouwelijke verdachte voor het eerst haar verontschuldigingen aan de slachtoffers aan. Haar ex-man zei niet te weten wat goed of fout was. Hij geeft toe dat therapie nodig is.