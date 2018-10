Historische scheepswerf 'De Delft' op randje van faillissement

De historische scheepswerf in Rotterdam-Delfshaven staat op het randje van een faillissement. Op de werf wordt sinds 2001 gewerkt aan een replica van het schip 'De Delft' uit de 18de eeuw. Maar omdat er te weinig bezoekers naar de restauratie komen kijken, heeft de gemeente Rotterdam de subsidie voor de komende vier jaar stopgezet.

"Zoals het er nu voorstaat, houdt het op", zegt interim-directeur Johan Breukels tegen RTV Rijnmond. Dinsdag neemt het bestuur een beslissing over de toekomst van het schip.

"Dat de bezoekersaantallen lager zijn dan bij historische schepen als de Batavia in Lelystad of het VOC-schip bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, is logisch", zegt Breukels. "Daar is ook meer te zien, maar ik geloof dat we hier ook iets heel moois kunnen bouwen. Dat kost wel investeringen."

Einde verhaal

Nu de gemeente de subsidie stopzet lijkt het einde verhaal voor De Delft. Wat er dan met het schip gaat gebeuren weet Breukels niet.