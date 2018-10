Verzet tegen zoutwinning Groningen wordt groter

Zoutwinningsbedrijven Akzo Nobel en Nedmag krijgen te maken met meer verzet van Groningers bij het winnen van zout in die provincie. Beide bedrijven hebben last van het negatieve imago dat de winning van grondstoffen heeft gekregen in het aardbevingsgebied.

De twee groeperingen die tot nu toe actievoerden tegen de zoutwinning, de Stichting Stop Zoutwinning en de bewonersgroep in Borgercompagnie, gaan vanaf nu samenwerken met de Groninger Bodem Beweging. Die laatste vertegenwoordigt tot dusver alleen inwoners van Groningen die last hebben van aardbevingen als gevolg van gaswinning.

De drie belangenorganisaties maken zich zorgen over de mijnbouwactiviteiten in het gebied. Ze zeggen slechte ervaringen met mijnbouwexploitanten te delen en met een "overheid die financiƫle belangen zwaarder laat wegen dan de belangen van bewoners".

Bodemdaling

Net als de gaswinning veroorzaakt zoutwinning bodemdaling en verzakkingen. Gevreesd wordt dat er ook aardbevingen door ontstaan. Het Staatstoezicht op de Mijnen zegt daar in ieder geval wel rekening mee te houden.

Op 19 november vorig jaar werden vier bevingen waargenomen in de buurt van Winschoten, nabij zoutcavernes. Dat gebeurde weliswaar in het aardbevingsgebied, maar de bevingen waren op een andere diepte dan bij gaswinning gebruikelijk. Het KNMI heeft extra meters geplaatst in het zoutwinningsgebied om de seismologische activiteit in de gaten te houden.