Deurstopper blijkt dure meteoriet

Een steen die al decennia als deurstopper werd gebruikt blijkt een dure meteoriet te zijn. Een Amerikaanse hoogleraar geologie had meteen door dat ze iets bijzonders in handen kreeg.

Geregeld wordt Mona Sirbescu van de Central Michigan University gevraagd of een gevonden steen misschien een meteoriet is. "Al 18 jaar is mijn antwoord nee", vertelt ze. "Maar nu wist ik meteen dat het iets bijzonders was."

Een man, die anoniem wil blijven, kwam binnen met een opmerkelijke steen van 10 kilogram. Hij was nieuwsgierig geworden naar de waarde ervan toen er afgelopen januari in Michigan een zoektocht werd gestart naar delen van een meteoor die boven de staat uiteenbarstte.

1930

De man bleek de steen in 1988 in handen te hebben gekregen toen hij een boerderij kocht waar de steen werd gebruikt om een staldeur open te houden. Volgens de boer was de rots in de jaren 30 op zijn terrein gestort. "Het maakte een hoop kabaal", kreeg de koper te horen. "Toen mijn vader en ik de volgende dag de krater vonden en de meteoriet uitgroeven, was die nog warm."

De nieuwe eigenaar bewaarde het object vanwege de attentiewaarde: zijn kinderen namen het wel eens mee naar school voor een spreekbeurt. Verder bleef hij hem gebruiken als deurstopper.