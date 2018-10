Van Rooijen lijsttrekker 50Plus Eerste Kamer

50Plus-Tweede Kamerlid Martin van Rooijen wil terug naar de Eerste Kamer. Het partijbestuur heeft hem voorgedragen als lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen van volgend jaar. Hij moet daar de opvolger worden van Jan Nagel, die na de verkiezingen stopt. De leden van 50Plus moeten nog wel met de voordracht instemmen: het congres is in december.

Van Rooijen zat van 2015 tot 2017 ook al in de senaat, maar na de Kamerverkiezingen van maart 2017 stapte hij over naar de Tweede Kamer. Daar is hij onder meer woordvoerder Financiƫn en Pensioenen.

Staatssecretaris in kabinet-Den Uyl

Van Rooijen, die 76 jaar is, heeft een lange staat van dienst. In 1973 werd hij voor de KVP al staatssecretaris van Financiƫn in het kabinet-Den Uyl.

Voorlopig blijft hij nog lid van de Tweede Kamer. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn volgend jaar op 18 maart. De Staten kiezen op 27 mei de Eerste Kamer.