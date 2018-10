Amerikaan is 84 jaar te laat met terugbrengen biebboek

Een bibliotheek in de Verenigde Staten heeft een boek teruggekregen dat 84 jaar geleden was uitgeleend aan een meisje van 11. Deze week kwam het boek, een dichtbundel getiteld Spoon River Anthology van Edgar Lee Masters, weer boven water. De zoon vond het boek dat zijn moeder had geleend tijdens het opruimen van het ouderlijk huis. "Beter laat dan nooit", schrijft de Shreve Memorial bibliotheek uit Louisiana blij verrast.

Boete

Toen het boek werd uitgeleend, was de boete 5 cent voor iedere dag dat het boek te laat werd ingeleverd. De boete is eigenlijk opgelopen tot 1500 dollar.

Gelukkig voor de zoon viel het uiteindelijke bedrag een stuk lager uit. "Drie dollar. Dat is de maximale boete voor een boek dat te laat is ingeleverd", zegt de bibliotheek.

Wat er nu met het boek gaat gebeuren is niet bekend. "Het boek is met pensioen. We hebben er nog wel plannen voor", zegt de bibliotheek. "We hebben het liefkozend 'onze beroemdheid' genoemd, met alle aandacht die het krijgt."