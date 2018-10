Inspectie vermoedt uitbuiting Filipijnse vrachtwagenschauffeurs

Rechercheurs van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doen onderzoek naar vermoedelijke arbeidsuitbuiting van negen Filipijnse vrachtwagenchauffeurs. De chauffeurs wonen en werken al ongeveer een half jaar in hun vrachtwagens. Die staan vaak op een parkeerplaats in Rotterdam en keren daar na ritten naar het buitenland steeds weer terug.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de chauffeurs lange dagen maken, feitelijk in hun cabine wonen en nauwelijks loon krijgen. De inspectie vermoedt dat ze door hun werkgever worden bedreigd. Wie die werkgever is, wil de inspectie in het belang van het onderzoek niet kwijt.

De chauffeurs zijn in een "beschermde omgeving" ondergebracht en worden verhoord. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie heeft zeven vrachtwagens in beslag genomen.