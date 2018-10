NS: binnenkort gratis kraanwater op alle treinstations

De NS wil reizigers op alle treinstations in Nederland binnenkort gratis drinkwater aanbieden. De vervoerder wil zo het drinken van kraanwater stimuleren en plastic zwerfafval verminderen.

De NS start met de aanleg van drinkwatertappunten op 200 stations in Nederland. Daarmee moet 90 procent van de treinreizigers voor het einde van 2019 op zijn of haar reis langs een watertappunt komen. De investering en het onderhoud van de watertappunten kost de komende 10 jaar 3 miljoen euro.

"Onze droom is dat in de toekomst alle stations voorzien zijn van een watertappunt, zodat reizigers op elk station gratis drinkwater kunnen tappen", zegt president-directeur Roger van Boxtel op de website van de NS.

"We zetten een eerste stap op 200 stations waar we dit zelf kunnen realiseren. We hopen dat onze partners, zoals gemeenten en drinkwaterbedrijven, ons helpen. Als we willen, kunnen we dit samen voor alle stations in Nederland realiseren." In Nederland zijn ruim 400 treinstations.

Milieuvriendelijk

De NS merkte dat de vraag naar gratis kraanwater om flesjes te vullen toenam. "We spelen hier graag op in, want het drinken van kraanwater is gezond én milieuvriendelijk", zegt directeur Duurzaam Ondernemen van de NS Carola Wijdoogen. "Als we hierdoor minder flesjes water verkopen op het station, dan is dat zo."

Voor het einde van de maand moet het eerste watertappunt op het voorplein van station Alkmaar staan.