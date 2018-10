'CDA wil Turkse klik-app verbieden'

Het CDA is bezorgd over een Turkse app waarmee critici van president Erdogan aangegeven kunnen worden bij de Turkse politie. De partij wil dat het kabinet onderzoekt of de app in Nederland verboden kan worden, staat in De Telegraaf.

De krant schrijft dat de politie-app EGM Mobil in Duitsland is gebruikt door Turkse Duitsers om te klikken over critici van Erdogan. Als die vervolgens naar Turkije reizen, kunnen ze in de problemen komen. Naar aanleiding van de situatie in Duitsland vragen de CDA-Kamerleden Heerma en Van Dam zich af in welke mate de app ook in Nederland daarvoor wordt gebruikt.

"Dit is ontwrichtend en onwenselijk", zegt Heerma tegen de krant. Hij zegt verder dat er al langer zorgen zijn over een intimiderende houding van de Turkse overheid richting Turkse Nederlanders en hij vindt het onacceptabel als mensen "medeburgers" kunnen rapporteren bij een buitenlandse overheid.

EGM Mobilkan worden gebruikt om zaken te melden bij de Turkse politie.