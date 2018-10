Twee jaar voor organiseren overlastgevend Project X in Enschede

Een 29-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan vijftien maanden voorwaardelijk, onder meer omdat hij vorig jaar opriep tot een Project X-feest in zijn woonplaats. Het feest ging niet door, maar de mensen die op de oproep afkwamen, veroorzaakten wel overlast.

De man moet zich ook laten behandelen in een kliniek. Werkt hij daar niet aan mee, dan moet hij de vijftien maanden die hij nu voorwaardelijk heeft gekregen, alsnog uitzitten.

De 29-jarige beloofde via nep-accounts op Facebook dat er een groot feest met deejay's en drank zou komen. Hij riep op om - net als in 2012 was gebeurd bij Project X in Haren - met meer dan 50.000 mensen naar Enschede te komen.

Het feest bij het winkelcentrum in de Enschedese wijk Stroinkslanden ging niet door, maar de mensen die waren gekomen richtten wel vernielingen aan. De Enschedeër moet de schade - meer dan 10.000 euro - vergoeden.

'Gezellig feestje'

Twee weken geleden zei de man in de rechtszaal dat hij alleen een "gezellig feestje" wilde bouwen voor zijn broer die net na zeven jaar tbs was vrijgekomen.

Hij beweerde dat hij de drank en muziek al had geregeld, maar kon dat niet aantonen. Voor de aangerichte schade voelde hij zich niet verantwoordelijk. Volgens de man was het niet uit de hand gelopen als hij niet een dag voor het feest was aangehouden.

De Enschedeër heeft een fors strafblad. De straf die de rechters in Almelo hem oplegden is ook voor een serie oplichtingen, diefstallen en bedreiging.

De reclassering probeerde hem al vaker op het rechte pad te krijgen, maar dat mislukte steeds. Afgelopen zomer ging hij ervandoor tijdens een verlof uit de gevangenis. Hij mocht zijn terminaal zieke moeder bezoeken maar kwam niet terug, schrijft RTV Oost.