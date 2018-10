Rus die sneuvelde in de Slag bij Castricum (1799) krijgt gezicht

Met de modernste technieken is het gezicht gereconstrueerd van een Russische soldaat die in 1799 om het leven kwam bij de Slag bij Castricum. Vijf jaar geleden kwam het skelet van de nu gereconstrueerde Rus onder het zand te voorschijn. Vandaag wordt zijn gezicht gepresenteerd.

De Slag bij Castricum was een van de bloedigste veldslagen aan het eind van de achttiende eeuw. In totaal vielen naar schatting 5000 doden toen de Russen bij het Noord-Hollandse dorp slaags raakten met de Bataafs-Franse troepen.

Nederland zoals we dat nu kennen, bestond nog niet. Het land werd geregeerd door revolutionaire comité's van patriotten die zichzelf Bataven noemden. Militair kregen zij steun van de Fransen, die alles deden om hun aartsvijand - de Britten - buiten de deur te houden.

Lichamen verdwenen onder het zand

In 1799 vielen de Britten samen met de Russen aan. Met een invasiemacht van meer dan 40.000 soldaten trokken zij in Noord-Holland ten strijde tegen een Bataafs-Frans leger. Op 6 oktober 1799 was de Slag bij Castricum. Er stierven vooral veel Russen. De meeste lichamen verdwenen onder het zand. De Fransen wonnen en een paar dagen later werd een bestand getekend in Alkmaar.

Tot op de dag van vandaag komen er menselijke resten en bezittingen in de Noord-Hollandse duinen tevoorschijn.

Bij een zandverstuiving vijf jaar geleden kwam het skelet van de nu gereconstrueerde Rus bloot te liggen. Bij het skelet lagen een koperen schildje, 45 tinnen knopen van een uniformjas en een kogel.

Sabel en medailles

Deze en andere vondsten zoals een bajonet, een sabel, emblemen, medailles en geld zijn vanaf vandaag te zien op de tentoonstelling Vijand in het Zand in museum Huis van Hilde in Castricum. Ook ligt daar volgens NH Nieuws het skelet van een andere gesneuvelde soldaat die iets verderop in Bergen is opgegraven.