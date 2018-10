Barbie-rel op Rotterdamse school: ouders houden kinderen thuis

Enkele Rotterdamse ouders houden hun basisschoolkinderen thuis, omdat ze de hobby van een juf aanstootgevend vinden. In haar vrije tijd maakt ze als kunstenares collages van barbiepoppen, die volgens de ouders in uitdagende poses staan afgebeeld. Het conflict speelt op een locatie van de Rotterdamse Schoolvereniging.

Sommige ouders hebben een anonieme e-mail gestuurd, waarin ze hun ongenoegen uiten over de leerkracht van groep 5. Ze noemen het niet normaal dat een docent beelden maakt van 'onthoofde' of schaars geklede poppen. Ze eisen dat de directie ingrijpt en willen hun kinderen tot die tijd niet naar school sturen.

Tien kinderen per dag

Directeur Per Severin bevestigt het bericht van het AD en zegt dat het gaat om zo'n tien kinderen per dag die thuisblijven. Het probleem speelt sinds een week. De schooldirecteur verwacht dat de kwestie snel wordt opgelost. "We gaan met de ouders in gesprek om het vertrouwen te herstellen."

Severin blijft wel achter de juf staan: "Het is een uitstekende leerkracht met een lange staat van dienst. Wat zij in haar privéleven doet, is aan haar, tenzij dat strafbaar is of botst met onze principes. Wat mij betreft zijn deze kunstwerken oké."