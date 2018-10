Sint-comité Zaanstad trekt zich terug wegens roetveegpiet

Het Sinterklaascomité Zaanstad doet niet mee aan de landelijke intocht op 17 november in Zaandijk. Het comité kan zich niet vinden in de keuze om de traditionele Zwarte Pieten volledig te vervangen door roetveegpieten.

Gisteren maakte de organisator van de landelijke intocht - de NTR - bekend dat er voor het eerst geen zwarte pieten meelopen bij de landelijke intocht. Een van de negen regionale comités in de Zaanstreek trekt zich nu terug.

"Wij zijn al behoorlijk aangepast", zegt Rene de Reus van het Sinterklaascomité Zaanstad bij NH Nieuws. "Wij leveren alleen bruine Pieten. Geen roetveegpieten, want daar distantiëren we ons van."

Pieten gaan in eigen tempo met tijd mee

De Reus is bang dat veel kinderen hun oom of buurman zullen herkennen als er Zaanse roetveegpieten meelopen met de intocht. "Het is het eind van een pietencarrière als je wordt herkend", zegt De Reus. Volgens het comité gaan de Zaanse Pieten al met hun tijd mee, maar "in hun eigen tempo. Al onze Pieten zijn donkerbruin van kleur".

Het Sinterklaascomité Zaanstad houdt nu een week later, op 24 november, een eigen intocht. Dat gebeurt een paar kilometer zuidelijker, in Zaandam. De andere acht comité's in de Zaanstreek doen wel mee aan de landelijke intocht. Ze leveren in totaal 165 roetveegpieten.

Blackface

Er komt dit jaar geen demonstratie bij de landelijke intocht, zegt Michael van Zeijl van actiegroep De Grauwe Eeuw op Facebook. De anti-Zwarte Pieten-activist is bang dat hij en zijn medestanders net als vorig jaar worden vastgezet door de politie. Hij wil nu op een andere manier actievoeren, ook al lopen dit jaar geen Zwarte Pieten meer mee.

"Leden van de actiegroep hebben toevallig de roetveegpieten van het Sinterklaasjournaal gezien en deze versie is gewoon nog steeds blackface. Vandaar dat we toch besloten hebben dat acties nodig zijn, over de invulling hiervan zijn we met andere organisaties in gesprek."