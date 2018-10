Een airbag voor je heup op de Innovation Expo

Het moet een etalage zijn van de meest spraakmakende innovaties die Nederland op dit moment te bieden heeft: de Innovation Expo, een tweejaarlijks evenement georganiseerd door vijf ministeries. Bezoekers kunnen vandaag in Rotterdam de idee├źn en producten bekijken die bedrijven samen met kennisinstellingen en overheden ontwikkelen om maatschappelijke problemen aan te pakken.

Naast plantaardige biefstukken en een een fiets van recyclebaar plastic kunnen bezoekers dit jaar ook de 'wolk' uitproberen, een airbag voor de heup. De gordel voor onder de kleren, moet vooral voor ouderen een uitkomst zijn.

"Jaarlijks breken er 16.000 ouderen hun heup", zegt Filippo van Hellenberg Hubar, een van de twee ontwikkelaars van de airbag. "En een op de vier van hen overlijdt binnen een jaar aan de gevolgen." De overheid heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de airbag.

Sinterklaassurprise

Het was een vriend van hem die met het idee kwam. Als sinterklaassurprise had hij voor zijn moeder een zwemband gekocht, en daarop "airbag voor ouderen" geschreven. Die kon ze opblazen om de gevolgen van een val te verzachten.

Het resultaat is een zwarte riem van stof, met aan de zijkanten twee flappen die over de heupen vallen. In de stof zitten sensoren verwerkt die plotselinge bewegingen detecteren, die er op wijzen dat de drager valt. Voordat die de grond raakt, zorgen twee gaspatronen ervoor dat de heupflappen zich snel opblazen, zodat iemand niet zijn heup breekt. De prijs: 549 euro.

Wintersport

Mevrouw Thijssen (87) is er blij mee. "Kijk", zegt ze als ze een foto laat zien waarop een familie ingepakt bovenop een berg in de sneeuw staat. "Dit ben ik, dat was vorig jaar." Behalve op wintersport ging ze dit jaar snorkelen op de Malediven en maakt ze elke dag als het even kan een wandeling.

De Rotterdamse is een van de 150 ouderen die de gordel nu dragen. Niet alle ouderen zijn volgens haar enthousiast. "Ze zijn eigenwijs, ze zeggen: ik val naar voren, niet op mijn heupen."

De gordel die mevrouw Thijssen moet voorkomen dat ze ooit haar heup breekt. Maar, zegt ze: "Ik ben nog nooit gevallen."