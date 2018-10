Autoverzekering vooral in grote steden duurder

Autoverzekeringen zijn de afgelopen twee jaar in de grote steden het hardst gestegen. In Rotterdam, Tilburg en Amsterdam gingen de basispremies voor WA-verzekeringen het snelst omhoog, blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer.

In Rotterdam betalen mensen gemiddeld 943 euro per jaar voor een WA-autoverzekering, een stijging van 37 procent ten opzichte van twee jaar geleden. In Tilburg zijn de kosten gemiddeld 768 euro (36 procent hoger) en in Amsterdam 839 euro (35 procent meer). Van de acht onderzochte grote steden zagen Groningers de premie met 18 procent het minst hard stijgen.

Op provinciaal niveau zijn de verschillen minder groot. In Zuid-Holland en Noord-Brabant stegen de premies gemiddeld met 29 procent. In Utrecht en Gelderland was dat gemiddeld 23 procent hoger.

Verzekeringen blijven stijgen

Ook keek Independer naar de tien meest vergeleken automerken. De WA-premies voor de Volkswagen Polo en de Opel Corsa stegen met 38 en 36 procent het hardst.

De vergelijkingssite verwacht dat autoverzekeringen alleen nog maar duurder worden in de toekomst. "Er is een toename van het aantal schades, tegelijk neemt ook de hoogte van de kosten per schade toe. Datzelfde geldt voor letselschades", zegt Suzan Samson van Independer.

"Bovendien denken wij dat de affectiewet, die per 1 januari volgend jaar van kracht is, de premies nog verder onder druk zal zetten." Door die wet kunnen naasten van mensen die letselschade oplopen smartegeld eisen. Dat geldt ook voor nabestaanden van mensen die om het leven komen bij verkeersongelukken.